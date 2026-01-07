Napoli accoltellato un 17enne per rapina | arrestati tre minorenni

Da 2anews.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre minorenni sono stati arrestati dai Carabinieri di Napoli Stella con l’accusa di aver accoltellato un 17enne egiziano durante un tentativo di rapina. L’ordinanza di custodia cautelare interessa due 15enni e un 14enne. L’episodio si è verificato recentemente in città, evidenziando ancora una volta le problematiche legate alla sicurezza e alla delinquenza giovanile.

I Carabinieri della compagnia Napoli Stella hanno eseguito un’ordinanza di custodia nei confronti di due 15enni e un 14enne, accusati di aver accoltellato un 17enne di origini egiziane in un tentativo di rapina. Avrebbero accoltellato un 17enne di origini egiziane nel tentativo di rapinarlo del cellulare e del denaro. Con questa accusa tre minorenni, due . 🔗 Leggi su 2anews.it

napoli accoltellato un 17enne per rapina arrestati tre minorenni

© 2anews.it - Napoli, accoltellato un 17enne per rapina: arrestati tre minorenni

Leggi anche: Napoli, tre minorenni arrestati per tentata rapina: aggredirono un 17enne col coltello

Leggi anche: Napoli, tre minorenni arrestati per tentata rapina: aggredirono un 17enne con un coltello

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Diciottenne accoltellato a Napoli, fermati 4 minorenni; Milano, quindicenne accoltellato dopo aver difeso un amico da rapina; Milano, 15enne difende l’amico da una rapina e viene accoltellato; ?Milano, ragazzo di 15 anni accoltellato al volto: era intervenuto per difendere l’amico da una rapina. È grave.

napoli accoltellato 17enne rapinaTentata rapina a un 17enne, arrestati tre minorenni - Due 15enni e un 14enne avevano aggredito il giovane con un coltello lo scorso 28 ottobre in via don Bosco a Napoli per rubargli il cellulare ... rainews.it

napoli accoltellato 17enne rapinaNapoli, tre minorenni arrestati per tentata rapina: aggredirono un 17enne col coltello - I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli ... msn.com

napoli accoltellato 17enne rapinaAccoltellarono un 17enne per rapinarlo: arrestati tre giovanissimi - Hanno 14 e 15 anni, i tre giovani accusati di aver accoltellato un 17enne per rapinarlo. msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.