Napoli accoltellato un 17enne per rapina | arrestati tre minorenni

Tre minorenni sono stati arrestati dai Carabinieri di Napoli Stella con l’accusa di aver accoltellato un 17enne egiziano durante un tentativo di rapina. L’ordinanza di custodia cautelare interessa due 15enni e un 14enne. L’episodio si è verificato recentemente in città, evidenziando ancora una volta le problematiche legate alla sicurezza e alla delinquenza giovanile.

I Carabinieri della compagnia Napoli Stella hanno eseguito un'ordinanza di custodia nei confronti di due 15enni e un 14enne, accusati di aver accoltellato un 17enne di origini egiziane in un tentativo di rapina.

