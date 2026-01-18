Un’altra aggressione Liceale accoltellato A colpirlo un 17enne

Un episodio di violenza si è verificato ieri mattina in un liceo italiano, coinvolgendo un studente di 17 anni. L’adolescente è stato accoltellato durante l’orario scolastico e soccorso dai compagni. La ferita, visibile sulla pelle, è stata coperta con una fasciatura. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza negli ambienti scolastici e sulla prevenzione di comportamenti aggressivi tra i giovani.

Ieri mattina è andato regolarmente a scuola: l’unico segno visibile, una fasciatura sul collo a coprire la ferita. I prossimi giorni diranno se ci siano altri traumi, non di natura fisica, per il liceale di 17 anni colpito con una coltellata venerdì al termine di un diverbio all’uscita dell’Artistico Antonio Valente di Sora, nel Frusinate. A colpirlo è stato un altro ragazzo che ha estratto il coltello e glielo ha prima puntato alla gola, graffiandolo, davanti agli occhi di altri studenti. Secondo alcuni testimoni, c’è stata poi una colluttazione, per altri solo una rapida discussione culminata con un fendente che però ha colpito in maniera superficiale il 17enne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

