A Civitanova Marche, da oggi si può vivere il verde urbano senza uscire di casa. Basta uno smartphone, un computer o un visore di realtà virtuale per esplorare dodici parchi cittadini, camminare tra gli alberi di viale della Libertà o sedersi su una panchina di San Giuseppe. Le passeggiate immersive portano la natura direttamente negli schermi di chi non può o non vuole uscire.

A Civitanova Marche, il verde non si guarda più solo con gli occhi. Dal pomeriggio del 4 febbraio 2026, chiunque abbia uno smartphone, un computer o anche solo un visore per la realtà virtuale può percorrere i sentieri di dodici aree verdi cittadine, immergersi tra i rami degli alberi del parco di viale della Libertà, passeggiare lungo i percorsi del giardino di piazza della o sedersi su una panchina del parco di San Giuseppe, tutto da remoto. È l’ultimo passo del Comune di Civitanova nel tentativo di portare la natura più vicina ai cittadini, ma anche di farla conoscere al mondo intero. L’assessorato all’Ambiente, guidato da Giuseppe Cognigni, ha lanciato un progetto inedito: tour virtuali a 360 gradi che riproducono con fedeltà quasi fotografica i principali parchi e giardini pubblici della città, selezionati tra i 34 spazi verdi disponibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Passeggiate immersive nei parchi nazionali: la natura raccontata in 360 gradi

