Greencare | al via le passeggiate immersive sensoriali nel Real Bosco di Capodimonte
L’Associazione Premio GreenCare avvia nel Real Bosco di Capodimonte un ciclo di passeggiate immersive sensoriali gratuite, pensate per favorire una riconnessione consapevole con la natura e con le specificità culturali e botaniche del giardino storico napoletano. Gli appuntamenti si svolgeranno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Nasce la Comunità della Mela Limoncella di Sant’Agata sui Due Golfi. L’Associazione Premio GreenCare partecipa con entusiasmo a tutte le iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei cultivar in pericolo di estinzione - facebook.com Vai su Facebook
Meraviglia a Napoli: iniziano le passeggiate immersive gratis nel Bosco di Capodimonte - L’Associazione Premio GreenCare avvia nel Real Bosco di Capodimonte, a Napoli, un ciclo di passeggiate immersive sensoriali gratuite, pensate per favorire una riconnessione consapevole con la natura e ... Segnala msn.com
