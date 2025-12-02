A Milano è andato in scena il Gran Galà del calcio 2025, manifestazione con cui l'Associazione Italiana Calciatori conferisce ad allenatori, arbitri e giocatori i premi per le prestazioni relative alla passata stagione: non potevano mancare, ovviamente, i riconoscimenti al Napoli campione d'Italia, ma il volo verso il capoluogo meneghino è stato problematico a causa di un atterraggio d'emergenza. Durante l'evento, che si è svolto presso lo Spazio Antologico agli East End Studios di Milano, sono stati consegnati i premi ad Antonio Conte, in qualità di miglior allenatore, e al Napoli come Best Team. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Napoli, paura in volo: l'aereo costretto a un atterraggio d'emergenza, cosa è successo