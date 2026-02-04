Fofana felice dopo Bologna-Milan | Zero gol subiti tre fatti Partita perfetta
Youssouf Fofana si mostra soddisfatto dopo la vittoria del Milan a Bologna. Il centrocampista francese dice che la squadra ha fatto una partita perfetta, con zero gol subiti e tre segnati. Al termine del match allo stadio Renato Dall’Ara, Fofana ha parlato a 'Milan TV' e ha sottolineato come la squadra abbia dimostrato solidità e attenzione in ogni fase del gioco.
Youssouf Fofana, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Serata perfetta? "Era quello che volevamo all'inizio. Partita seria, importante non avere subito gol, con tre gol fatti. Si è perfetta". Sui gol dei centrocampisti: "Sappiamo che dobbiamo arrivare a segnare come ce lo chiede il mister". Tanti giorni prima di Pisa: "Sarà importante fermarsi un po', pensare a qualcosa di diverso dal calcio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
