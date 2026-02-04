Fofana felice dopo Bologna-Milan | Zero gol subiti tre fatti Partita perfetta

Youssouf Fofana si mostra soddisfatto dopo la vittoria del Milan a Bologna. Il centrocampista francese dice che la squadra ha fatto una partita perfetta, con zero gol subiti e tre segnati. Al termine del match allo stadio Renato Dall’Ara, Fofana ha parlato a 'Milan TV' e ha sottolineato come la squadra abbia dimostrato solidità e attenzione in ogni fase del gioco.

