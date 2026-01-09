Fofana fantozziano Stanciu su Marte | Milan-Genoa le reazioni social

Dopo la partita tra Milan e Genoa, terminata 1-1 a San Siro, i social sono stati protagonisti di diverse reazioni. Tra commenti ironici e opinioni varie, i tifosi hanno espresso le proprie impressioni sul match e sui risultati. In questa analisi, si esploreranno le principali reazioni online, evidenziando come i commenti riflettano il sentimento generale e l’atmosfera post-partita.

Le reazioni dei tifosi sui social dopo Milan-Genoa, posticipo della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 terminato 1-1 ieri sera a 'San Siro'. Ecco, in questo video di 'GazzettaTV', le reazioni dei tifosi (principalmente rossoneri) sui social dopo Milan-Genoa, posticipo della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 terminato 1-1 ieri sera a 'San Siro'. Gol di Lorenzo Colombo e Rafael Leão, ma che errori di Youssouf Fofana, a pochi passi dalla porta, nel primo tempo, e di Nicolae Stanciu, al 98', su calcio di rigore!. "Fofana fantozziano", Stanciu su Marte: Milan-Genoa, le reazioni social; Gabbia si prende le colpe: Due punti persi per colpa mia. Vi spiego dove ho sbagliato.... "Fofana fantozziano", "Stanciu su Marte": Milan-Genoa, le reazioni social - Dopo il pareggio di Leao, che risponde al vantaggio dell'ex rossonero Colombo, i rossoblù hanno la chance per vincere ma Stanciu spara in curva il rigore ... Fine primo tempo Milan Genoa 0-1. A furia di dire che il Milan segna alla prima occasione oggi almeno 4/5 azioni da gol sprecate malamente. Su tutti l errore fantozziano di Fofana, abbiamo tutto per ribaltarla ma serve mettere dentro il tedesco. Un Milan-Genoa pieno di emozioni chiuso con Stanciu che tira un rigore in Austria. Ma difficilmente dimenticheremo mai il momento in cui Fofana ha deciso di regalare il gesto tecnico definitivo: La morte sul pallone. Sdraiato verso il nulla. Come Marat nella va

