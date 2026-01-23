Roberto Vannacci si sposta tra diverse città italiane e anche in Svizzera, partecipando a incontri e appuntamenti pubblici. La sua agenda è molto intensa e varia, con tappe a Ventimiglia, Parma, Modena, Pordenone e altre località, ma senza includere Roccaraso. Questi spostamenti riflettono un impegno continuo nel suo percorso politico e pubblico, che sta suscitando attenzione all’interno della Lega e oltre.

Il generale si muove fra teatri ed eventi, ma non sarà a quello organizzato dal Carroccio: "Lo avevo già annunciato". Intanto i suoi fedelissimi dicono in giro che sta arrivando l'AfD italiana. Scouting e remigrazione “La Ue reagisca unita a Trump. La Lega? Non è Vannacci". Parla Guidesi Va a Ventimiglia, a Parma e a Modena. Lo aspettano a Pordenone e poi anche la Svizzera. Va ovunque Roberto Vannacci, ma non a Roccaraso. Si muove fra teatri ed eventi. Tesse relazioni, valuta scissioni e nuovi partiti. A Viareggio guarda anche a sinistra. Questo fine settimana Matteo Salvini ha organizzato la kermesse del Carroccio sulla neve, il generale al contrario non ci sarà. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Ovunque ma non a Roccaraso. L’agenda fitta di Vannacci che prepara la scissione della Lega

Leggi anche: La Lega moderata che sfida Vannacci: il manifesto di Siri presentato all’evento di Roccaraso (con Salvini)

Salvini e i timori di una scissione nella Lega: "Vedrò Vannacci. Nel partito c'è posto per capitani e generali"Matteo Salvini cerca di rassicurare il suo partito, affrontando i timori di una possibile spaccatura interna.

