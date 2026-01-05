In un momento di riflessione, Italiano si rivolge ai suoi giocatori con una lettera che ripercorre l’inizio dell’anno e le sfide affrontate. Dalla Siberia del Meazza, l’allenatore invita il Bologna a ritrovare determinazione e compattezza, ricordando l’importanza di unione e impegno. Questa comunicazione rappresenta un punto di partenza per ripartire con slancio, analizzando con lucidità quanto accaduto e guardando avanti con spirito propositivo.

Letterina di inizio anno a Italiano dalla Siberia del Meazza: caro Vincenzo, dove si è nascosto il tuo Bologna? In realtà è la letterina che lo stesso Italiano ieri nel ventre del Meazza, a sconfitta ancora calda, ha spedito idealmente ai suoi ragazzi: partendo da una data e da una partita. Undici dicembre, vittoria in rimonta per 2-1 sul campo del Celta Vigo: è lì che si vede in Europa League il miglior Bologna della stagione. Ma è da lì che il capolavoro ha perso pezzi. "Forse dopo quella partita ci siamo sentiti un po’ bellini, un po’ al di sopra della nostra dimensione – azzarda senza peli sulla lingua il tecnico rossoblù –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Italiano alza la voce. "Ci siamo sentiti bellini. Ora diamoci una mossa»

Leggi anche: Una coppia gay saluta Leone XIV: “Gli abbiamo detto che siamo sposati, ci siamo sentiti accolti”

Leggi anche: Talk: Diamoci voce con Ariete, Cecchini, Columbro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

L’eroe di un'Italia diversa: Jannik Sinner e ciò che resta di Tomba, Valentino Rossi e Pantani; Sicurezza della stazione Smn, Palazzo Vecchio alza la voce; Meteo dall’Epifania: l’Inverno alza la voce e punta Febbraio; SVOLTA all’Epifania verso neve forte su oltre mezza Italia, poi rischio gelo siberiano.

Italiano alza la voce: cosa farà oggi per dare la scossa al Bologna - Un Bologna «all’invece», così avrebbe definito Renzo Ulivieri il Bologna di domenica notte a San Siro contro il Milan, la cui traduzione è la seguente: è stato l’anti- corrieredellosport.it

Roma, Monchi: 'C'erano un rosso e due rigori. Il calcio italiano deve alzare la voce' VIDEO - Il direttore sportivo della Roma, Monchi non ci sta e ai microfoni di Premium Sport alza la voce contro l'arbitraggio di Skomina che ha condizionato l'accesso alla finale della Champions League per il ... calciomercato.com

Il Generale Inverno alza la voce, in arrivo una lunga fase gelida sull'Italia - Nel cuore dell’Inverno c'è un fenomeno meteorologico affascinante che può avere un impatto significativo sul clima europeo e italiano: le onde gelide provenienti dalle latitudini artiche. ilmeteo.it

Il Napoli di Antonio Conte vince la Supercoppa italiana battendo il Bologna di Vincenzo Italiano per 2-0. Antonio Conte alza il suo undicesimo trofeo ufficiale da Allenatore professionista. 5 Scudetti Serie A 3 Supercoppa Italiana 1 Premier League 1 F - facebook.com facebook

Mosca alza il tiro sul fronte del diritto internazionale e spicca un mandato d'arresto per i giudici della Corte Penale dell'Aja che hanno condannato Putin, tra loro l'italiano Aitala x.com