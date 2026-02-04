Parco Amendola lavori sui sentieri a settembre Per il lago servono altri fondi
A settembre partiranno i lavori sui sentieri del Parco Amendola. L’amministrazione attende ancora la validazione del progetto esecutivo, consegnato dall’Archivio Leonardi, per avviare i lavori. Per quanto riguarda il lago, invece, manca ancora un finanziamento sufficiente per intervenire.
I lavori relativi ai sentieri del parco Amendola - inizialmente inseriti fra le opere pubbliche dello scorso anno, ma non ancora iniziati - potranno essere avviati nel mese di settembre, una volta validato il progetto esecutivo consegnato dall'Archivio Leonardi all'Amministrazione e svolta la.🔗 Leggi su Modenatoday.it
