Il Museo della Civiltà riaprirà in parte a luglio ma servono altri fondi per terminare i lavori

Questa settimana si sono riaccesi i timori sulla riapertura del Museo della Civiltà. La struttura aprirà parzialmente a luglio, ma i lavori non sono ancora finiti. La commissione Pnrr di Roma si è riunita lunedì 2 febbraio nel Museo della Civiltà Romana, che sta ricevendo 20,7 milioni per il restauro. Tuttavia, per completare tutto, servono ancora altri fondi e i lavori proseguiranno fino alla seconda metà del 2026.

Servono altri fondi per completare i lavori nel corso della seconda metà del 2026. Nella giornata di lunedì 2 febbraio si è tenuta una seduta della commissione Pnrr di Roma presso il Museo della Civiltà Romana, interessato da lavori per il restauro conservativo per 20,7 milioni. A luglio, intanto, una parte della struttura riaprirà al pubblico. Oltre ai membri della commissione, erano presenti al sopralluogo presso il museo di piazza Giovanni Agnelli il direttore della Sovrintendenza Capitolina Claudio Parise Presicce, il direttore della Direzione Interventi su Edilizia Monumentale Giuliana Barilà, tecnici e funzionari del Dipartimento Pnrr.

