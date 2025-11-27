L' Ater sui lavori all' ex Gescal di Tuscania | Non sono finiti e stiamo cercando i fondi per gli altri blocchi
“Nel quartiere ex Gescal di Tuscania l'intervento è ancora in corso di esecuzione”. Lo afferma l'Ater dopo le notizie diffuse dal Pd sui lavori di efficientamento energetico e consolidamento sismico del fabbricato identificato con la lettera Y: “Si concluderà entro la fine dell'anno, in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
