Parcheggia all' ospedale sulla pista dell' elisoccorso

Questa mattina a Vimercate, un uomo ha parcheggiato la macchina sulla pista dell’elisoccorso dell’ospedale. La scena ha scatenato sdegno tra i presenti. La pista, riservata alle emergenze, è stata bloccata per qualche minuto. La polizia sta indagando per capire le ragioni di questo gesto e verificare eventuali responsabilità.

Sdegno e indignazione. A suscitarla chi, nella giornata di oggi 4 febbraio, ha deciso di parcheggiare sulla pista dell'elisoccorso dell'ospedale di Vimercate.A cosa serve la pista di elisoccorsoLa pista di elisoccorso, spesso definita elisuperficie o eliporto, è un'area progettata per il decollo.🔗 Leggi su Monzatoday.it

