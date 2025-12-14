Parcheggia di nuovo l’elicottero sulla pista da sci

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio insolito ha attirato l'attenzione sulle montagne, quando un pilota ha parcheggiato un elicottero proprio sulla pista da sci per poi allontanarsi, lasciando il mezzo al centro delle piste. L'evento ha suscitato curiosità e interrogativi sulla gestione degli spazi e sulla sicurezza in una zona di grande afflusso durante la stagione invernale.

Ha parcheggiato l’elicottero in mezzo a una pista da sci e si è allontanato per concedersi un po’ di attività sportiva. Il fatto è successo nel territorio comunale di Bagolino (BS) e il protagonista della vicenda è un noto imprenditore bresciano di 66 anni che, a quanto pare, non è nuovo a questo. Trentotoday.it

parcheggia di nuovo l8217elicottero sulla pista da sci

© Trentotoday.it - Parcheggia (di nuovo) l’elicottero sulla pista da sci