Papa Leone | scongiurare la corsa al riarmo

Il Papa lancia un appello ai leader mondiali per evitare una nuova corsa agli armamenti. In un discorso, invita a fare tutto il possibile per fermare questa minaccia che potrebbe compromettere la pace globale. La sua richiesta arriva in un momento delicato, mentre i timori di tensioni internazionali crescono.

"Occorre fare tutto il possibile per scongiurare una nuova corsa agli armamenti che minaccia ulteriormente la pace". È l'appello urgente di Papa Leone che oggi, al termine dell'udienza generale, ha invitato anche a pregare per il popolo ucraino. Servizio di Cristiana Caricato

Dopo l’udienza generale, Papa Francesco fa un nuovo appello per la pace.

Il trattato tra Stati Uniti e Russia sul nucleare scade oggi, e il rischio di una nuova corsa agli armamenti preoccupa.

Papa Leone XIV, gli Appelli: il pensiero all'Ucraina. E scongiurare una nuova corsa agli armamentiDopo la meditazione e il riassunto della sua catechesi nelle diverse lingue, papa Leone XIV ha rivolto alcuni appelli. acistampa.com

Il Papa: scongiurare una corsa agli armamenti che minaccia la pace tra le nazioniLa situazione attuale esige di fare tutto il possibile per scongiurare una nuova corsa agli armamenti che minaccia ulteriormente la pace tra le nazioni. ansa.it

Radio1 Rai. . ”Scongiurare una nuova corsa agli armamenti” è l’appello di Papa Leone XIV, che parla di minaccia per la pace delle nazioni. Il Pontefice ha ricordato che domani scade il trattato #NewStart, sottoscritto nel 2010 tra USA e Russia, nel quale si pr - facebook.com facebook

