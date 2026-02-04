Paolo Lorenzi sorprende | Jannik Sinner è superiore a Carlos Alcaraz in un aspetto

Paolo Lorenzi sorprende tutti con una dichiarazione inaspettata: “Jannik Sinner è superiore a Carlos Alcaraz in un aspetto”. L’ex tennista italiano, ora direttore degli Internazionali d’Italia, ha spiegato ai microfoni di SuperTennis cosa rende Sinner diverso e, secondo lui, più forte rispetto ad Alcaraz, lasciando aperto uno spiraglio di discussione nel mondo del tennis.

Le parole di Paolo Lorenzi, ex tennista italiano e direttore degli Internazionali d’Italia, sono andate ad analizzare ai microfoni di SuperTennis le caratteristiche di Jannik Sinner e di Carlos Alcaraz. Al termine degli Australian Open che hanno sorriso all’iberico, si è posto il quesito sulla gestione del set decisivo da parte del pusterese, sconfitto dal serbo Novak Djokovic. “ Quando arrivi al quinto, entrano in gioco diversi fattori. Perché poi molto di quello che hai preparato prima delle partita e certi valori vanno via. La partita diventa una battaglia e perdi un po’ la bussola. Alla fine cerchi di affidarti più alle sensazioni su quello che devi fare. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dopo la vittoria agli US Open, Carlos Alcaraz riflette sulla loro rivalità e sulla strategia di Jannik Sinner per affrontarlo.

