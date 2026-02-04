Istat | nel paniere entrano divise scolastiche antifurto e ambulanze private

L’Istat ha deciso di aggiornare il paniere dei prezzi al consumo. Dal 2026, tra i prodotti monitorati ci saranno anche le divise scolastiche, gli antifurto e le ambulanze private. La scelta mira a riflettere meglio i costi che le famiglie affrontano oggi.

