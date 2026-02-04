Istat | nel paniere entrano divise scolastiche antifurto e ambulanze private
L’Istat ha deciso di aggiornare il paniere dei prezzi al consumo. Dal 2026, tra i prodotti monitorati ci saranno anche le divise scolastiche, gli antifurto e le ambulanze private. La scelta mira a riflettere meglio i costi che le famiglie affrontano oggi.
Nel 2026 nel paniere Istat per la rilevazione dei prezzi al consumo entrano nuovi prodotti per migliorarne la rappresentatività: tra questi ci sono il grembiule di scuola, i kit per la videosorveglianza che segnalano i tentativi di furto, le ambulanze private, gli articoli da campeggio e i software (esclusi i videogiochi) tipo gli antivirus. Da quest’anno, spiegano inoltre all’Istat, entra in funzione una nuova classificazione europea del paniere.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Approfondimenti su Istat Paniere
Il business delle ambulanze private e i rischi per la salute: ecco che cosa accade all’interno dell’ospedale di Agrigento
Il business delle ambulanze private e i rischi per la salute, tasse non versate e conto correnti bloccati: la settimana di Dossier
Ultime notizie su Istat Paniere
Argomenti discussi: Come cancellare i tatuaggi: ecco come fare senza correre rischi.
Istat: in paniere 2026 antifurti casa e uniformi scuolaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it
Arriva il nuovo paniere Istat, dentro la badante e lo smartphoneRoma, 5 feb. (Apcom) - Entrano la badante, gli interventi del medico in regime privatistico, gli smartphone, i voli low cost nazionali. Escono la lampadina a incandescenza, i fiammiferi, la ... ecodibergamo.it
Il personal branding entra nel paniere #ISTAT. Non è più solo immagine, è strategia. Quando un quotidiano come #LaStampa racconta che il personal branding è oggi riconosciuto come una leva economica e strategica, non parla di moda o di visibilità effimer - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.