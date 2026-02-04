Istat | nel paniere entrano divise scolastiche e i filati per uncinetto

Nel paniere dell’inflazione per il 2026 entrano le divise scolastiche. L’Istat ha incluso nel calcolo anche i grembiuli per i più piccoli e le uniformi per i ragazzi. Questa novità può influenzare il modo in cui si misura l’aumento dei prezzi, considerando che i costi di scuola e materiali come i filati per uncinetto sono stati aggiunti alla lista.

Nel paniere di calcolo dell'inflazione, per il 2026, entrano le uniformi scolastiche, al cui interno vengono rilevati i grembiuli scolastici per bambini e le uniformi scolastiche per ragazzi, che confluiscono nella classe Indumenti. Lo comunica l'Istat che ha provveduto all'aggiornamento del campione di beni e servizi inclusi nel paniere che tiene conto sia dell'evoluzione di norme e classificazioni, sia dell'evoluzione dei comportamenti di consumo, così da garantire che la selezione campionaria delle referenze che alimentano il calcolo degli indici dei prezzi sia ampiamente rappresentativa della spesa per consumi delle famiglie.

