Giorno della Memoria | Salmoni riceve il Grifo da Salis Scurati terrà l’orazione a Palazzo Ducale

In occasione del Giorno della Memoria, Genova si prepara a ricordare le vittime dell’Olocausto attraverso diverse iniziative promosse dal Comune, Ilsrec, Aned e altri enti locali e culturali. L’evento include cerimonie, conferenze e interventi pubblici, come l’orazione di Stefano Salis a Palazzo Ducale e la cerimonia di consegna del Grifo da Salis ai Salmoni. Un momento di riflessione condivisa per mantenere vivo il ricordo e promuovere i valori di memoria e rispetto.

In occasione del Giorno della Memoria, Genova organizza un ampio programma di iniziative, frutto della collaborazione tra Comune di Genova, Ilsrec, Aned, Città Metropolitana, Regione Liguria, Prefettura, Curia, Università di Genova, associazioni ed enti culturali.Lunedì 26, a Palazzo Tursi, nel.🔗 Leggi su Genovatoday.it Giorno della Memoria 2026: orazione di Antonio Scurati, Grifo a Gilberto SalmoniIn occasione del Giorno della Memoria 2026, a Genova si svolgono diverse iniziative promosse dal Comune, Ilsrec, Aned, Città Metropolitana, Regione Liguria, Prefettura, Curia, Università di Genova e altre realtà culturali. Michela Ponzani a Palazzo Ducale con la lectio “Salvare la memoria. Trauma e oblio della Shoah”Il Festival della Comunicazione 2026 si apre con un evento dedicato al Giorno della Memoria, martedì 27 gennaio, presso Palazzo Ducale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Giornata della Memoria, messa in suffragio dei caduti nei campi di sterminio nazisti; Giorno della Memoria 2026 a Genova: il programma di incontri, mostre e spettacoli; GENOVA NON DIMENTICA: UN MESE DI EVENTI E CERIMONIE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 2026. Giorno della Memoria, Scurati a Genova per l’orazione ufficiale. A Gilberto Salmoni il Grifo del ComuneGiorno della Memoria, Scurati a Genova per l’orazione ufficiale. A Gilberto Salmoni il Grifo del Comune ... msn.com Giorno della Memoria 2026: conferimento del Grifo a Gilberto SalmoniIn occasione del Giorno della Memoria, la città di Genova organizza un ampio programma di iniziative, frutto della collaborazione tra Comune di Genova, Ilsrec, Aned, Città Metropolitana, Regione ... mentelocale.it Giorno della Memoria 2026 Lunedì 26/1, Palazzo Tursi, 15:30: Conferimento del Grifo a Gilberto Salmoni Martedì 27/1, Palazzo Ducale, 10:30: Cerimonia ufficiale del Giorno della Memoria Appuntamenti in diretta su Facebook e Youtube youtube.com/Gen x.com In occasione del Giorno della Memoria 2026, lunedì 26 gennaio alle 17.30, Casa Cervi ospita l’incontro pubblico “La piaga dell’antisemitismo in tempo di guerra”, promosso dall’Istituto Alcide Cervi. L’iniziativa propone un momento di riflessione aperta su antis - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.