Giorno della Memoria | Salmoni riceve il Grifo da Salis Scurati terrà l’orazione a Palazzo Ducale

Da genovatoday.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del Giorno della Memoria, Genova si prepara a ricordare le vittime dell’Olocausto attraverso diverse iniziative promosse dal Comune, Ilsrec, Aned e altri enti locali e culturali. L’evento include cerimonie, conferenze e interventi pubblici, come l’orazione di Stefano Salis a Palazzo Ducale e la cerimonia di consegna del Grifo da Salis ai Salmoni. Un momento di riflessione condivisa per mantenere vivo il ricordo e promuovere i valori di memoria e rispetto.

In occasione del Giorno della Memoria, Genova organizza un ampio programma di iniziative, frutto della collaborazione tra Comune di Genova, Ilsrec, Aned, Città Metropolitana, Regione Liguria, Prefettura, Curia, Università di Genova, associazioni ed enti culturali.Lunedì 26, a Palazzo Tursi, nel.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Michela Ponzani a Palazzo Ducale con la lectio “Salvare la memoria. Trauma e oblio della Shoah”Il Festival della Comunicazione 2026 si apre con un evento dedicato al Giorno della Memoria, martedì 27 gennaio, presso Palazzo Ducale.

