Dzeko che esordio con la maglia dello Schalke 04! Subito in gol | ecco com’è andata contro il Kaiserslautern

Edin Dzeko ha fatto il suo debutto con la maglia dello Schalke 04, segnando un gol nella partita contro il Kaiserslautern. La sua prima presenza ufficiale ha mostrato un buon livello di integrazione e impegno, segnando un passo importante nel suo percorso con il club tedesco. Di seguito, una panoramica sull'incontro e le prime impressioni del giocatore in maglia Schalke.

Dzeko Schalke 04, è fatta: firma e numero di maglia. Battuto il Paris FCEdin Dzeko ha completato il trasferimento allo Schalke 04, firmando il contratto e scegliendo il numero di maglia.

I movimenti in uscita. Richardson vicino al Copenaghen. Edin Dzeko andrà allo Schalke 04Si delineano i movimenti in uscita della Fiorentina, con Richardson vicino al Copenaghen e Edin Dzeko pronto a trasferirsi allo Schalke 04.

