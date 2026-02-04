Questa sera allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna si è disputata una partita intensa tra Bologna e Milan, valida per la 23^ giornata di Serie A. I voti della Gazzetta mettono in evidenza Rabiot, che ha trascinato i rossoneri, e Modric, sempre presente in campo. La partita ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto.

Le pagelle di Bologna-Milan 0-3, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Prima partita dopo il rinnovo con due parate facili su Odgaard e ordinaria amministrazione. Undicesimo 'clean sheet' in Serie A, dieci sono suoi. Voto 6 PROSSIMA SCHEDA Contro Rowe non è facile, ma tiene bene. Sul centro-destra, altra prova sicura: una conferma dell'ottimo periodo che sta attraversando. Voto 7 PROSSIMA SCHEDA Il duello con Castro è ruvido, fatto di trattenute e corpo a corpo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pagelle Bologna-Milan, i voti di Gazzetta: Rabiot trascinatore. Modric c’è sempre

Le pagelle di Como-Milan, recupero della 16ª giornata di Serie A 2025-2026, sono state pubblicate da 'La Gazzetta dello Sport'.

Ecco le pagelle di Cagliari-Milan, partita valida per la 18ª giornata della Serie A 2025-2026.

