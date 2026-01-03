Pagelle Cagliari-Milan i voti del CorSport | Rabiot trascinatore Modric accende la luce

Ecco le pagelle di Cagliari-Milan, partita valida per la 18ª giornata della Serie A 2025-2026. Il focus è sui principali protagonisti del match, con valutazioni dettagliate fornite da 'Il Corriere dello Sport'. Rabiot si distingue come protagonista, mentre Modric mostra la sua classe accendendo la luce in campo. Un'analisi obiettiva e puntuale dei singoli, utile per comprendere l'andamento della sfida e i meriti dei giocatori coinvolti.

