Pagelle Como-Milan i voti di Gazzetta | Maignan protagonista e rinnovo Rabiot trascinatore

Le pagelle di Como-Milan, recupero della 16ª giornata di Serie A 2025-2026, sono state pubblicate da 'La Gazzetta dello Sport'. I voti analizzano le prestazioni dei giocatori, evidenziando il ruolo di Maignan come protagonista e il rinnovo del suo contratto, e il contributo di Rabiot come trascinatore della squadra. Ecco i giudizi ufficiali sui rossoneri, in un'analisi obiettiva e dettagliata.

Le pagelle di Como-Milan 1-3, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026. Voti e giudizi rossoneri de 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Como-Milan, i voti di Gazzetta: “Maignan protagonista e rinnovo. Rabiot trascinatore” Leggi anche: Pagelle Cagliari-Milan, i voti del CorSport: “Rabiot trascinatore. Modric accende la luce” Leggi anche: Pagelle Cagliari-Milan, i voti di Gazzetta: “Rabiot leader vero. Ha cambiato il Milan” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Como-Milan 1-3, le pagelle della partita di Serie A; Como-Milan, le pagelle: Da Cunha spreca, 5,5. Saelemaekers grinta e corsa: 7; Como-Milan 1-3, pagelle e tabellino: Kempf fa e disfa, Nico Paz il migliore dei suoi, Maignan è un muro, Rabiot dominante; Como-Milan 1-3, le pagelle: Rabiot (8) è maestoso, Maignan (7,5) ancora decisivo. Nico Paz (6,5) spaventa i rossoneri. Le pagelle di Como-Milan 1-3: Rabiot super, ma l'uomo davvero decisivo è Maignan - 3 con le pagelle della partita: il migliore è Maignan che tiene a galla il Milan in un primo ... eurosport.it

Pagelle Como-Milan 1-3, i voti della partita: Rabiot trascina i rossoneri - Milan, partita valida per il recupero della giornata numero 16 di Serie A che chiude il programma del turno ... calciomercato.it

Il Como crea, ma vince il Milan: Maignan e Rabiot mostruosi - Milan, recupero della 16° giornata di Serie A Enilive. fantacalcio.it

LE PAGELLE DELLA GAZZETTA | COMO-MILAN Allegri 7 Vittoria pesante, gestione da tecnico esperto: conta il risultato. Rabiot 8 Dominante: crea, segna (doppietta) e trascina. Uomo chiave. Fofana 5,5 Discontinuo, fatica in alcune letture ma reg x.com

Fate voi le pagelle di Como-Milan - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.