Pagelle Como-Milan i voti di Gazzetta | Maignan protagonista e rinnovo Rabiot trascinatore

Le pagelle di Como-Milan, recupero della 16ª giornata di Serie A 2025-2026, sono state pubblicate da 'La Gazzetta dello Sport'. I voti analizzano le prestazioni dei giocatori, evidenziando il ruolo di Maignan come protagonista e il rinnovo del suo contratto, e il contributo di Rabiot come trascinatore della squadra. Ecco i giudizi ufficiali sui rossoneri, in un'analisi obiettiva e dettagliata.

