Padel Al ‘Monti’ scatta sabato la Uisp Cup

Domani al Polisportivo Monti di via Sillaro si svolge la Uisp Cup di padel, il torneo sociale organizzato da Uisp Forlì-Cesena in collaborazione con Todo Padel. Il quartiere Cava si prepara a vivere una giornata di sport, con i campi che si riempiranno di giocatori e appassionati pronti a sfidarsi in una competizione che promette emozioni.

Il torneo sociale di padel targato Uisp Forlì-Cesena, in collaborazione con Todo Padel, sta per accendere i riflettori sui campi del Polisportivo Monti di via Sillaro, trasformando il quartiere Cava in una piccola capitale del padel cittadino. Infatti, dal 7 febbraio al 25 aprile, ogni sabato pomeriggio dalle 15 alle 17, il centro sportivo ospiterà la Padel Uisp Cup 2026, una lunga cavalcata di 12 tappe pensata per chi vuole mettersi alla prova senza rinunciare al piacere di stare in campo e socializzare. Il torneo è aperto ai tesserati Uisp, con iscrizione singola, e si rivolge a uomini e donne di livello principiante avanzato: un target preciso, quello di chi ha già mosso i primi passi ma cerca continuità, partite vere e un contesto organizzato e accessibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

