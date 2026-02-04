Padar lascia il Vero Volley | vola in Turchia all' Istanbul Genclik Spor

Krisztián Padar lascia il Vero Volley e si trasferisce in Turchia, all’Istanbul Genclik Spor. Il giocatore ungherese ha deciso di cambiare squadra e continente, portando con sé la sua esperienza nel massimo campionato italiano di pallavolo. La notizia mette fine a una lunga avventura in Italia e apre una nuova pagina nella sua carriera.

Un ulteriore movimento di mercato segna una nuova tappa internazionale per la pallavolo di alto livello: Krisztián Padar cambia continente e apre un nuovo capitolo della propria carriera approdando in Turchia, in un club della massima divisione. L'accordo che nega i tempi del mercato nazionale si unisce a una stagione già ricca di esperienze internazionali per l'opposto ungherese, pronto a mettere in mostra nuove doti nel campionato turco. Il trasferimento nasce dalla risoluzione consensuale del contratto tra Padar e il Consorzio Vero Volley di Monza, conclusione concordata per soddisfare le richieste dell'atleta e aprire la strada a una nuova avventura in Turchia con l'istanbul genclik spor.

