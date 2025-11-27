Papa in Turchia Leone XIV lascia Ankara diretto a Istanbul
Papa Leone XIV, che è in Turchia per il suo primo viaggio all’estero come Pontefice, ha lasciato Ankara giovedì ed è partito verso la città più grande del Paese, Istanbul. Le immagini della partenza di Prevost. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, ha accolto Papa Leone XIV presso il palazzo presidenziale di Ankara in occasione della sua visita in Turchia - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000, #27novembre 2025 - ore 14.55 #PapaLeoneXIV #Papa #Turchia #PopeinTurkey #Erdogan #Pace #Washington #Russia #Ucraina #Zelensky #Gaza #Israele #Mattarella #natalità #Garlasco #ChiaraPoggi #AndreaSempio #NEWS #TV2000 @tg200 Vai su X
Papa Leone XIV in Turchia: il primo viaggio apostolico. L’incontro con Erdogan «servono personalità di dialogo» - L’atteso incontro privato tra Recep Tayyip Erdogan e il Pontefice è stato descritto dal presidente turco come «positivo e costruttivo». italiaoggi.it scrive
Papa Leone XIV ad Ankara, prima tappa al mausoleo dedicato ad Ataturk. Mattarella: "E' tempo di iniziative di pace nel Mediterraneo" - L'Airbus A320neo di Ita Airways, con a bordo il pontefice, è partito dall'aeroporto di Fiumicino alle 7. Segnala ansa.it
Papa in Turchia: "No a Terza guerra mondiale" dice Leone XIV da Ankara nel primo viaggio apostolico - Papa Leone XIV ha cominciato giovedì il primo viaggio apostolico del suo pontificato dalla Turchia, dove ha incontrato il presidente Recep Tayyip Erdogan ed è intervenuto davanti alle autorità ad Anka ... Come scrive msn.com