Papa in Turchia Leone XIV lascia Ankara diretto a Istanbul

Papa Leone XIV, che è in Turchia per il suo primo viaggio all’estero come Pontefice, ha lasciato Ankara giovedì ed è partito verso la città più grande del Paese, Istanbul. Le immagini della partenza di Prevost. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa in Turchia, Leone XIV lascia Ankara diretto a Istanbul

Papa Leone XIV in Turchia: il primo viaggio apostolico. L’incontro con Erdogan «servono personalità di dialogo» - L’atteso incontro privato tra Recep Tayyip Erdogan e il Pontefice è stato descritto dal presidente turco come «positivo e costruttivo». italiaoggi.it scrive

Papa Leone XIV ad Ankara, prima tappa al mausoleo dedicato ad Ataturk. Mattarella: "E' tempo di iniziative di pace nel Mediterraneo" - L'Airbus A320neo di Ita Airways, con a bordo il pontefice, è partito dall'aeroporto di Fiumicino alle 7. Segnala ansa.it

Papa in Turchia: "No a Terza guerra mondiale" dice Leone XIV da Ankara nel primo viaggio apostolico - Papa Leone XIV ha cominciato giovedì il primo viaggio apostolico del suo pontificato dalla Turchia, dove ha incontrato il presidente Recep Tayyip Erdogan ed è intervenuto davanti alle autorità ad Anka ... Come scrive msn.com