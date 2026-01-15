Pacchetto sicurezza | tolleranza zero sui coltelli multe ai genitori e zone rosse permanenti Le misure del govenro

Il governo italiano ha introdotto un nuovo pacchetto sicurezza, comprendente un decreto legge e un disegno di legge, con l’obiettivo di rafforzare le misure di tutela pubblica. Tra le principali novità, tolleranza zero sui coltelli, multe ai genitori per comportamenti negligenti e l’istituzione di zone rosse permanenti. Le proposte, presentate dal ministro Matteo Piantedosi, mirano a garantire maggiore sicurezza nelle aree più sensibili del paese.

