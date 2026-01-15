Pacchetto sicurezza | tolleranza zero sui coltelli multe ai genitori e zone rosse permanenti Le misure del govenro
Il governo italiano ha introdotto un nuovo pacchetto sicurezza, comprendente un decreto legge e un disegno di legge, con l’obiettivo di rafforzare le misure di tutela pubblica. Tra le principali novità, tolleranza zero sui coltelli, multe ai genitori per comportamenti negligenti e l’istituzione di zone rosse permanenti. Le proposte, presentate dal ministro Matteo Piantedosi, mirano a garantire maggiore sicurezza nelle aree più sensibili del paese.
Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha presentato alla Camera un nuovo pacchetto sicurezza che si compone di un decreto legge con 25 articoli e un disegno di legge con 40 articoli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Tolleranza zero sui coltelli ed espulsioni più facili, il pacchetto sicurezza allo studio del governo
Leggi anche: Tolleranza zero sui coltelli, espulsioni più facili, stretta sulle ong in mare: cosa prevede il pacchetto sicurezza su cui è al lavoro il governo
Pronto il pacchetto sicurezza, stretta su coltelli e baby gang; Tolleranza zero sui coltelli ed espulsioni più facili, il pacchetto sicurezza allo studio del governo; Tolleranza zero sui coltelli, espulsioni più facili, stretta sulle ong in mare: cosa prevede il pacchetto sicurezza su cui è al lavoro il governo; IL SOLE 24 ORE * ITALIA: «PRONTO IL PACCHETTO SICUREZZA, TOLLERANZA ZERO SUI COLTELLI.
Pronto il pacchetto sicurezza, tolleranza zero sui coltelli - Fino a 5 anni di carcere per chi non si ferma all’alt delle forze di polizia. msn.com
Tolleranza zero sui coltelli ed espulsioni più facili, il pacchetto sicurezza allo studio del governo - Tolleranza zero sui coltelli, nuovi fondi per aumentare la sicurezza nelle stazioni, fermo preventivo fino a 12 ore per manifestanti con volto coperto, casco o armi nelle strade, zone ro ... msn.com
Tolleranza zero sui coltelli, espulsioni più facili, stretta sulle ong in mare: cosa prevede il pacchetto sicurezza su cui è al lavoro il governo - Ecco le principali novità L'articolo Tolleranza zero sui coltelli, espulsioni più facili, stretta sulle ong i ... msn.com
Sicurezza, stretta del governo su “maranza” e migranti: rimpatri più facili e nuove tutele per le forze dell’ordine Il governo prepara una nuova stretta in materia di sicurezza. È in fase di elaborazione al Viminale una bozza di pacchetto sicurezza che introduce mi facebook
Pacchetto sicurezza allo studio del governo: la bozza visionata dall'Adnkronos x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.