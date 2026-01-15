Pacchetto sicurezza Viminale | stretta sui coltelli ai giovani

Il pacchetto sicurezza del Viminale mira a contrastare la violenza tra i giovani, con particolare attenzione all’uso di armi improprie, come i coltelli. La normativa introduce misure più stringenti per limitare il possesso e l’uso di strumenti potenzialmente pericolosi, rafforzando la tutela della sicurezza pubblica. Questa stretta mira a prevenire episodi di violenza, promuovendo un ambiente più sicuro per tutti.

Il pacchetto sicurezza. Pugno di ferro sulla violenza giovanile soprattutto sull'utilizzo delle "armi improprie".

