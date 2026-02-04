Pacchetto sicurezza Piantedosi difende operato Polizia

Dopo le violenze di Torino, il Ministro dell’Interno Piantedosi si presenta in Senato per difendere il lavoro delle forze di polizia. Smentisce qualsiasi impreparazione e respinge le accuse di uso eccessivo della forza. Piantedosi afferma che le operazioni sono state condotte nel rispetto delle regole e senza eccessi.

"Nessuna impreparazione né uso eccessivo della forza". Dopo le violenze di Torino, al Senato il Ministro dell'Interno Piantedosi difende l'operato di dirigenti e forze di polizia. Sul tema è scontro politico. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.

