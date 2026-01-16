Piantedosi | Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio poi in Parlamento

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che il pacchetto sicurezza sarà sottoposto al Consiglio dei Ministri entro gennaio, per poi essere discusso in Parlamento. In un’intervista esclusiva, Piantedosi ha illustrato le principali misure e le tempistiche previste dal Viminale, evidenziando l’intento di rafforzare il quadro normativo in materia di sicurezza. Queste novità rappresentano un passo importante nel percorso di aggiornamento delle politiche di sicurezza del paese.

(Adnkronos) – Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in un'intervista esclusiva all'Adnkronos fa il punto sulle nuove norme messe a punto dal Viminale.

