Piantedosi | Pacchetto sicurezza in Cdm

Il governo ha annunciato l’approvazione del Pacchetto Sicurezza in Consiglio dei Ministri, risultato di diversi mesi di lavoro da parte dei tecnici del Viminale. Il provvedimento si basa sulle esperienze recenti e mira a rafforzare le misure di sicurezza, affrontando le sfide legate all’ordine pubblico e alla gestione dell’immigrazione. La proposta si inserisce nel quadro delle politiche di tutela della sicurezza nazionale, con un’attenzione particolare alle esigenze del territorio.

21.20 "E' un provvedimento che è frutto del lavoro degli ultimi mesi dei tecnici del Viminale, che fa tesoro un po' delle esperienze proprio degli ultimi tempi.Ci sarà una concertazione a Palazzo Chigi tra i ministeri interessati e dopodiché giungerà presumibilmente entro la fine del mese in Consiglio dei ministri per essere approvato". Lo ha detto nel corso di un'intervista rilasciata al Tg5 il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in merito al cosiddetto Pacchetto Sicurezza.

