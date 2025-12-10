Sempre più musica allo Stone Rose
Lo Stone Rose di San Vito di Negrar si prepara a un ricco calendario musicale, con numerosi eventi in programma nelle prossime settimane. A partire da stasera, mercoledì 10 dicembre, si inaugurano le serate infrasettimanali dedicate ai gruppi emergenti, offrendo loro una piattaforma per farsi conoscere e coinvolgere il pubblico con musica dal vivo.
La domenica sera di Stone Lounge Place Ti aspettiamo domenica 30 novembre per trascorrere una serata al ritmo di musica e ottimo cibo con @vanninimirco! Apericena con antipasto e primo a partire dalle 20:00 DJ Set a partire dalle 21:30
