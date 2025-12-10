Sempre più musica allo Stone Rose

Veronasera.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Stone Rose di San Vito di Negrar si prepara a un ricco calendario musicale, con numerosi eventi in programma nelle prossime settimane. A partire da stasera, mercoledì 10 dicembre, si inaugurano le serate infrasettimanali dedicate ai gruppi emergenti, offrendo loro una piattaforma per farsi conoscere e coinvolgere il pubblico con musica dal vivo.

Tante novità in vista allo Stone Rose di San Vito di Negrar. Tanti nuovi appuntamenti musicali cominciando da stasera Mercoledì 10 dicembre! Sono iniziate infatti le serate infrasettimanali dedicate ai gruppi che vogliono farsi conoscere (controllare il calendario sugli accounts social del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

pi249 musica stone roseSempre più musica allo Stone Rose - Tanti nuovi appuntamenti musicali cominciando da stasera Mercoledì 10 dicembre! Si legge su veronasera.it