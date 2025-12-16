Auguri in chiave soul allo Stone Rose

Sabato 20 dicembre, allo Stone Rose di San Vito di Negrar, si esibiranno le Hillbilly Soul, trio di voci femminili che porteranno il pubblico in un viaggio musicale tra new country, west coast, soul e Motown, regalando un'esperienza ricca di energia e emozioni in chiave soul.

Sabato 20 dicembre arrivano le Hillbilly Soul allo Stone Rose di San Vito di Negrar, tre fantastiche voci femminili che ci trasporteranno immediatamente oltre oceano col loro repertorio che va dal new country, west coast al soul e motown. La loro lunga ed apprezzata carriera le ha viste in tour. Veronasera.it

EASY SIMPLE BLUES HARMONICA C

Video EASY SIMPLE BLUES HARMONICA C Video EASY SIMPLE BLUES HARMONICA C

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Nella frenesia di questi giorni tra le luci di Natale e i fiocchi dei regali sua Eccellenza il Vescovo ci regala i suoi auguri per un Natale e un anno nuovo di Speranza, parola chiave del prossimo Giubileo in apertura, parola d'ispirazione per questi anni di grande - facebook.com facebook