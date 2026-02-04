Otto nuovi vice ispettori in arrivo a Ferrara la Questura cittadina si rinforza

Questa mattina, a Ferrara, otto nuovi vice ispettori della polizia di Stato sono arrivati alla Questura. La vicaria del questore, Marika Lomastro, ha accolto i nuovi agenti, che sono stati assegnati dal dipartimento della Pubblica sicurezza. Ora, la sede di via Bachelet si rinforza con più uomini sul territorio.

Nella mattina di mercoledì 4, Marika Lomastro, vicaria del questore di Ferrara, ha ricevuto gli otto nuovi vice ispettori della polizia di Stato, assegnati dal dipartimento della Pubblica sicurezza alla Questura di Ferrara. I vice ispettori, dopo aver frequentato il corso di formazione presso gli.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su Ferrara Questura Polizia, otto nuovi rinforzi per Parma: sei ispettori e due agenti in arrivo in Questura La Questura di Parma riceve otto nuovi rinforzi, tra ispettori e agenti, nell'ambito del Piano incrementi e assegnazioni della Polizia di Stato. Si rinforza la Civitanovese. In arrivo il difensore La Civitanovese si rafforza con l’arrivo di un nuovo difensore. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ferrara Questura Argomenti discussi: Alla Questura arrivano in prova tre nuovi agenti; Concorsi Pubblici Febbraio 2026 per 4000 assunzioni: elenco dei Bandi con tutte le scadenze. Reggio Emilia, undici nuovi ispettori in servizio in QuesturaREGGIO EMILIA – Undici vice ispettori in servizio da oggi in Questura a Reggio: sono stati assegnati a Reggio direttamente dal corso di formazione svolto all’Istituto per Ispettori della Polizia di St ... reggionline.com Rafforzata la Questura di Crotone: 13 nuovi vice ispettori in servizioIl questore Panvino: «Due grandi strategie: il contrasto alle organizzazioni criminali e garantire la sicurezza dei cittadini» ... corrieredellacalabria.it Nella mattina del 4 febbraio la dottoressa Marika Lomastro, vicario del Questore di Ferrara, ha ricevuto gli otto nuovi vice ispettori della Polizia di Stato - facebook.com facebook Sanremo: otto nuovi tapis roulant in stazione x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.