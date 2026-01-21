La Civitanovese si rafforza con l’arrivo di un nuovo difensore. Alberto Sanchez Montilla, classe 1996, ha svolto il suo primo allenamento con la maglia rossoblù presso il Polisportivo. Il club si prepara a rinforzare la propria linea difensiva, confermando l’interesse per il giocatore in attesa di definire gli ultimi dettagli dell’accordo.

Il colpo Sanchez è sempre più vicino. Il difensore centrale Alberto Sanchez Montilla, classe 1996, ieri era al Polisportivo per svolgere il primo allenamento in maglia rossoblù. Il calciatore non è ancora tesserato, ma si tratta di attendere qualche ora per l’ufficialità ed è senza dubbio un bel rinforzo per la Civitanovese. Di nazionalità spagnola, 193 cm di altezza, Sanchez proviene dal Matelica che infatti non lo ha convocato nella gara di domenica scorsa persa proprio contro i rossoblù di Daniele Marinelli. Nella passata stagione, Sanchez ha vinto i playoff nazionali di Eccellenza con la maglia del Castelnuovo Vomano, in Abruzzo, realtà che allora era presieduta dall’ex patron rossoblù Attilio Di Stefano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Si rinforza la Civitanovese. In arrivo il difensore

