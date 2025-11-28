Degrado nel parco Maugeri la denuncia | Inaccettabile Serve ripristinare decoro e sicurezza

Baritoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Una situazione inaccettabile” all'interno del parco Maugeri, area verde del quartiere Libertà di Bari. A segnalarlo è il consigliere del Municipio 1 per Puglia Popolare, ul quale, assieme al collega d'aula Pino Albore, ha effettuato un sopralluogo nel giardino. “Il parco, inaugurato appena due. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

degrado parco maugeri denunciaDegrado nel parco Maugeri, la denuncia: "Inaccettabile. Serve ripristinare decoro e sicurezza" - La segnalazione del consigliere municipale di centrodestra Luca Bratta: "La casetta del giardino trasformata in ritrovo per senza tetto" ... Segnala baritoday.it

Bari, vandali in azione nel Parco Maugeri: tavolini divelti e bici a tutta velocità - Uno dei pochi spazi verdi del quartiere Libertà finisce presenta più di una criticità. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Degrado Parco Maugeri Denuncia