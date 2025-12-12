Ex area ASI nel degrado | il Comitato 3S denuncia rischi per sicurezza sviluppo e infrastrutture

Il Comitato Civico Messina 3S evidenzia lo stato di degrado dell’ex area ASI, oggi Irsap, a Larderia. La denuncia si concentra sui rischi per la sicurezza, lo sviluppo e le infrastrutture, sottolineando l’urgenza di interventi per migliorare la condizione dell’area e garantire un futuro sostenibile per il territorio.

Il Comitato Civico Messina 3S torna a richiamare l’attenzione sullo stato dell’area industriale ex Asi, oggi Irsap, nel territorio di Larderia. Una zona classificata dal Piano Regolatore come strategica per la crescita produttiva della città, ma che – secondo quanto denunciato – versa in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

L’industria fantasma di Messina: Comitato 3S denuncia il degrado all'ex Asi

