Scomparsa da una settimana poi l’orrore | Stefanie Pieper ritrovata senza vita in Slovenia

Thesocialpost.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scomparsa dell’influencer austriaca Stefanie Pieper, 31 anni, ha avuto un epilogo agghiacciante, trasformandosi in un caso di cronaca nera che sta scuotendo l’opinione pubblica tra Austria e Slovenia. La giovane, che era sparita da Graz circa una settimana fa, è stata purtroppo trovata morta in una zona boschiva vicino a Maribor, in territorio sloveno. La svolta nelle indagini è arrivata con l’arresto del suo ex fidanzato, il principale sospettato del crimine, che dopo essere stato estradato in Austria ha collaborato con le autorità, confessando il suo coinvolgimento e indicando il luogo esatto in cui aveva occultato il corpo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

