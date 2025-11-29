Scomparsa da una settimana poi l’orrore | Stefanie Pieper ritrovata senza vita in Slovenia

La scomparsa dell’influencer austriaca Stefanie Pieper, 31 anni, ha avuto un epilogo agghiacciante, trasformandosi in un caso di cronaca nera che sta scuotendo l’opinione pubblica tra Austria e Slovenia. La giovane, che era sparita da Graz circa una settimana fa, è stata purtroppo trovata morta in una zona boschiva vicino a Maribor, in territorio sloveno. La svolta nelle indagini è arrivata con l’arresto del suo ex fidanzato, il principale sospettato del crimine, che dopo essere stato estradato in Austria ha collaborato con le autorità, confessando il suo coinvolgimento e indicando il luogo esatto in cui aveva occultato il corpo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scomparsa da una settimana, poi l’orrore: Stefanie Pieper ritrovata senza vita in Slovenia

