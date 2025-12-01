In auto con droga e denaro provente dello spaccio | arrestato 25enne

Tempo di lettura: < 1 minuto Nll’ambito delle ordinarie attività di controllo del territorio coordinate dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, è stata eseguito un mirato intervento a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, presso il casello autostradale di Grottaminarda, conclusosi con l’arresto di un venticinquenne, originario della provincia di Avellino. Le Fiamme Gialle della Compagnia di Ariano Irpino, congiuntamente all’unità cinofila antidroga del Gruppo Pronto Impiego Napoli, dopo aver proceduto al controllo di un’autovettura, a bordo della quale si trovavano due giovani, rinvenivano e sottoponevano a sequestro nei confronti del passeggero diversi stupefacenti, tra cui 14 g di Cocaina, 102 g di Hashish, 7 g di Marijuana – nonché di circa 2. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - In auto con droga e denaro provente dello spaccio: arrestato 25enne

