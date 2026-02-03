Un bambino di cinque anni è stato trovato drogato e violentato da un gruppo di dieci uomini a Lille, nel nord della Francia. La polizia ha aperto un’indagine e sta cercando di capire come siano andate le cose. La scena è stata sconvolgente e ha portato subito all’intervento delle forze dell’ordine. La comunità locale è sotto shock e chiede giustizia.

Le parole della procura descrivono un caso che sembra senza precedenti nel campo delle violenze e degli stupri, che si sono moltiplicati sul bambino a causa dell’uso di droghe. Il bimbo, secondo la procura, è stato “messo in relazione con alcuni adulti di sesso maschile dal padre” e nel corso della serata avrebbe subito “violenze sessuali aggravate dall’uso di sostanze chimiche”. Un’istruttoria sulla vicenda è stata aperta il 22 febbraio 2025, dopo i fatti che sono stati datati in un periodo che va dal novembre 2024 al 14 febbraio 2025. Sono stati 10 gli indagati, ma uno di loro si è tolto la vita lo scorso giugno mentre era in stato di fermo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Shock in Francia, bimbo di 5 anni drogato e violentato da 10 uomini

Approfondimenti su Lille Nord

Un episodio grave scuote Palermo: un bambino di 11 anni è stato vittima di una violenza di gruppo nei pressi della scuola nelle Madonie.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Lille Nord

Argomenti discussi: Latte in polvere per neonati contaminato: Lista completa dei Lotti da Evitare - I Cosmetici Francesi in Calo Storico - Meteo Parigi e Milano - Notizie e Musica dalla Francia e dalla Costa Azzurra; Audio shock di Michael Jackson, 'i bambini vogliono toccarmi'; Usa: caso Liam, il bimbo deportato dall'asilo è sotto shock, dorme sempre e cerca il suo cappello.

Shock in Francia, bimbo di 5 anni drogato e violentato da 10 uominiShock e orrore in Francia per la storia di un bimbo di appena 5 anni, drogato e abusato da 10 uomini, con la complicità del padre che lo aveva messo a disposizione per una serata 'chem-sex' dopo aver ... ansa.it

Francia sotto shock, indagini sulla morte di due neonati dopo consumo di latte artificiale Nestlé Guigoz, dubbi sicurezzaDue neonati sono deceduti in **Francia** a pochi giorni dalla nascita dopo aver assunto latte artificiale dei marchi **Guigoz** e **Nidal** prodotti da ... assodigitale.it

Scuola di Botte. . "Rubare in Italia o in Francia Non è la stessa cosa." Abbiamo raccolto la testimonianza shock di un giovanissimo borseggiatore che ha operato in entrambi i Paesi. Il suo racconto svela una realtà cruda: dalle tecniche utilizzate nelle diverse c - facebook.com facebook