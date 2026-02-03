Shock in Francia bimbo di 5 anni drogato e violentato da 10 uomini
Un bambino di cinque anni è stato trovato drogato e violentato da un gruppo di dieci uomini a Lille, nel nord della Francia. La polizia ha aperto un’indagine e sta cercando di capire come siano andate le cose. La scena è stata sconvolgente e ha portato subito all’intervento delle forze dell’ordine. La comunità locale è sotto shock e chiede giustizia.
Le parole della procura descrivono un caso che sembra senza precedenti nel campo delle violenze e degli stupri, che si sono moltiplicati sul bambino a causa dell’uso di droghe. Il bimbo, secondo la procura, è stato “messo in relazione con alcuni adulti di sesso maschile dal padre” e nel corso della serata avrebbe subito “violenze sessuali aggravate dall’uso di sostanze chimiche”. Un’istruttoria sulla vicenda è stata aperta il 22 febbraio 2025, dopo i fatti che sono stati datati in un periodo che va dal novembre 2024 al 14 febbraio 2025. Sono stati 10 gli indagati, ma uno di loro si è tolto la vita lo scorso giugno mentre era in stato di fermo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
