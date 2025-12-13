Lecce bimbo di 3 anni violentato da padre e zio | picchiato e bruciato con cicche se si ribellava condannati

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini sono stati condannati in appello a otto anni di carcere per aver violentato e maltrattato un bambino di tre anni a Lecce. Le violenze, avvenute per almeno due anni, includevano anche percosse e ustioni con cicche di sigaretta, e si sono interrotte solo quando il minore ha deciso di confidarsi con la madre.

I due uomini condannati in appello a otto anni di carcere per le violenze sul piccolo che sarebbero andate avanti per almeno due anni, fino a quando il minore decise di raccontare tutto alla madre. Fanpage.it

lecce bimbo 3 anniLecce, bimbo di 3 anni violentato da padre e zio: picchiato e bruciato con cicche se si ribellava, condannati - I due uomini condannati in appello a otto anni di carcere per le violenze sul piccolo che sarebbero andate avanti per almeno due anni, fino a quando il ... fanpage.it

lecce bimbo 3 anniLecce, bimbi insultati e minacciati in classe: maestra d'asilo condannata a tre anni - «Lo 'ius corrigendì non può legittimare un uso sistematico della violenza, che oltrepassa l'abuso dei mezzi di correzione». lagazzettadelmezzogiorno.it

Immagine generica

LECCE | Minacce, schiaffi e spintoni ai bambini di 3 anni: sospesa maestra di scuola materna

Video LECCE | Minacce, schiaffi e spintoni ai bambini di 3 anni: sospesa maestra di scuola materna