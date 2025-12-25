Crisi Casa Sollievo affondo di Menichella a Gumirato | Ospedale ancora in piedi grazie a medici e personale
La lettera aperta agli oltre 2500 dipendenti di Casa Sollievo della Sofferenza con cui Gino Gumirato ha sciorinato i numeri della crisi e le cifre degli emolumenti percepiti dai collaboratori dell'Irccs di San Giovanni Rotondo, non è passata inosservata, tanto da spingere il segretario nazionale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Casa Sollievo: lavoratori e medici non vogliono pagare la crisi, il prefetto convoca Gumirato e i sindacati
Leggi anche: Casa Sollievo spaccata, sindacato dei medici e Gumirato ai ferri corti: è scontro senza esclusione di colpi
La crisi di Casa Sollievo, il vescovo Moscone (presidente cda): “È possibile trovare una via d’uscita”; Casa Sollievo della Sofferenza, Conte porta il caso in Parlamento: chiesto intervento del ministro Schillaci.
Vertenza Casa Sollievo in Parlamento, Conte chiede l'intervento del ministro in difesa dei lavoratori - Il M5S ha presentato un’interpellanza al ministro della Salute, Orazio Schillaci, a prima firma del presidente Giuseppe Conte, ... foggiatoday.it
Fiaccolata in corso per la vertenza Casa Sollievo della Sofferenza: “Rispettate i nostri diritti” VIDEO - A San Giovanni Rotondo, è in corso la fiaccolata di solidarietà per i lavoratori di Casa Sollievo della Sofferenza, promossa da sindacati, associazioni, sindaci e cittadini per manifestare contro le s ... statoquotidiano.it
CRISI Casa Sollievo, Riccardi: “Dalla crisi alla scelta pubblica. Ora serve coraggio istituzionale” - Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo sta attraversando una fase di difficoltà che non può più essere ignorata. statoquotidiano.it
