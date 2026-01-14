Riccione capitale della danza sportiva | al Playhall arrivano i Campionati italiani assoluti

Riccione ospita i Campionati italiani assoluti di danza sportiva dal 16 gennaio al 22 febbraio, presso il Playhall di viale Carpi, 24. L’evento, organizzato dalla Fidesm, vede la partecipazione delle migliori coppie italiane, confermando la città come centro di riferimento per questa disciplina. Un’occasione per apprezzare l’eccellenza del movimento e della tecnica in un contesto che unisce sport e cultura.

Riccione si conferma palcoscenico d'elezione per il grande sport nazionale. Dal 16 gennaio al 22 febbraio, il Playhall (viale Carpi, 24) diventa il cuore pulsante dei "Campionati italiani assoluti 2026" di danza sportiva organizzati dalla Fidesm (Federazione italiana danza sportiva e sport.

