Piano per le liste d' attesa servono adeguati investimenti organizzativi

L'Opi di Brindisi commenta il piano del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, volto a ridurre le liste d’attesa nella sanità pubblica. Secondo l’Ordine, per garantire risultati efficaci sono necessari investimenti adeguati nell’organizzazione e nelle risorse, affinché le misure adottate possano migliorare effettivamente l’accesso alle cure e la qualità dei servizi sanitari.

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'Opi (Ordine delle professioni infermieristiche) Brindisi in merito al piano del nuovo presidente della Regione Puglia Antonio Decaro per abbattere le liste d'attesa nella sanità pubblica.La Regione Puglia ha avviato il processo di aggiornamento del Piano.

