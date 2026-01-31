Nella stazione di Padova, le forze dell’ordine hanno arrestato due persone per spaccio di droga. L’operazione è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, quando i poliziotti hanno trovato i sospettati in possesso di sostanze stupefacenti. I fermati sono stati portati in commissariato, le indagini continuano per chiarire il ruolo di ciascuno nel traffico.

Nella stazione ferroviaria di Padova, nel tardo pomeriggio di ieri, le forze dell’ordine hanno effettuato un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di due persone ritenute coinvolte nel traffico di sostanze stupefacenti. I due, di nazionalità italiana, sono stati bloccati dai poliziotti durante un controllo mirato in corso all’interno della struttura ferroviaria, nota per la sua elevata affluenza e per la facilità con cui può essere sfruttata per il traffico di droga. Durante le perquisizioni, sono state trovate e sequestrate quantità significative di hashish e cocaina, suddivise in dosi pronte per il consumo e il successivo spaccio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Operazione antidroga nella stazione ferroviaria di Padova: due persone fermate per spaccio di sostanze stupefacenti

Approfondimenti su Padova Stazione

Nell’ambito di un’operazione congiunta, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno arrestato due giovani tarantini, di 18 e 24 anni, per detenzione di droga, arma clandestina e munizioni.

Le forze dell’ordine hanno fermato undici persone durante un’ampia retata a Palermo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Padova Stazione

Argomenti discussi: Blitz interforze e cani antidroga: controlli a raffica in stazione, due denunce per possesso di stupefacenti; Controlli anti spaccio davanti alla stazione: un daspo e una denuncia; Eroina in cocaina in viale Crispi, spacciatore 27enne in manette; Blitz vicino alla stazione a Villa Angeletti e al Dlf: cinque persone denunciate | FOTO.

Operazione antidroga a Roccasecca: arrestato 27enneProsegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri. Nella serata di ieri, nell’ambito di un servizio mirato ... h24notizie.com

Operazione antidroga a Pavia: al setaccio zone calde e movidaNel corso dei controlli è stata individuata una discoteca abusiva dove si organizzavano feste di laurea ... laprovinciapavese.gelocal.it

Nuove energie, stesso impegno. Il Questore di Padova Marco Odorisio accoglie i nuovi agenti assegnati alla Questura, pronti a entrare in servizio per garantire sicurezza e legalità sul territorio #poliziadistato #essercisempre - facebook.com facebook