Da oggi, a Turbigo e Vanzaghello, i cittadini possono chiamare un numero unico per tutte le emergenze. La polizia locale ha messo in funzione un servizio più rapido ed efficiente, pronto ad intervenire subito in caso di bisogno. È una novità che semplifica il lavoro degli agenti e rende più sicuro il territorio.

Sicurezza, un passo avanti concreto per il territorio: a Turbigo e Vanzaghello è ufficialmente attivo il numero unico del Comando di Polizia Locale. Un servizio pensato per avvicinare ancora di più le istituzioni ai cittadini e rendere più semplice, rapido ed efficace il contatto con gli agenti sul territorio. L’importante novità è stata presentata durante le celebrazioni di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, alla presenza dei sindaci Fabrizio Allevi e Arconte Gatti (nella foto) e del comandante Antonio Erbaio. Un momento simbolico, ma anche fortemente operativo, che segna un nuovo traguardo nel percorso di gestione associata tra i Comuni di Turbigo e Vanzaghello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Operativo il numero unico. Polizia locale più efficiente

