Iniziata la demolizione dell' ex sede della polizia locale al suo posto il centro operativo comunale FOTO
È iniziata la demolizione dell'ex sede della polizia locale, che sarà sostituita dal nuovo centro operativo comunale. L'intervento mira a migliorare i servizi offerti alla cittadinanza attraverso la realizzazione di una struttura moderna e funzionale, rappresentando un importante passo avanti per l'amministrazione comunale.
È stata avviata la demolizione dell'ex sede della polizia locale per realizzare la nuova sede del centro operativo mistocentro operativo comunale.Sono iniziati0 mercoledì 10 dicembre i lavori di demolizione dell’ex caserma della polizia locale, in via del Circuito numero 26, un edificio degli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Gli ultimi giorni della centrale Enel | senza atti ufficiali del governo stop agli impianti e addio al carbone il 31 dicembre - Zazoom Social News
Verso la demolizione dell' ex scuola dove fu commesso un omicidio Costerà quasi 3 milioni - Zazoom Social News
Pescara, avviati i lavori per la nuova sede del Centro Operativo Comunale - Sono ufficialmente iniziati oggi i lavori di demolizione dell’ex sede della Polizia locale, situata in via del Circuito n. Da abruzzonews24.com
Iniziata la demolizione dell’ex Coop di viale Roma - Sono iniziati i lavori di demolizione dell'edificio che ha ospitato l'ex Coop di Viale Roma. Scrive livingcesenatico.it
Iniziata la tombatura della colmata dell’ex Italsider dopo 30 anni dalla dismissione dell’ex industria siderurgica. Impegnati 200 operai. Partita la demolizione del pontile centrale Vai su Facebook
Basilea-Aston Villa (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Se il fascismo non è un'opinione, l'antifascismo non può essere un clichè ilfoglio.it
Tatiana Tramacere a Chi l’ha visto: ‘Chiedo scusa a tutti’, social chiusi e fascicolo ancora aperto notizieaudaci.it
Artisti esordienti: quanto è difficile emergere nel panorama musicale italiano odierno? metropolitanmagazine
Valanga Rosa, la storia mai raccontata che ha cambiato per sempre lo sci femminile dilei.it
PlayStation Plus Extra e Premium, Sony ha annunciato i giochi gratis di Dicembre 2025 per PS5 e PS4 game-experience.it