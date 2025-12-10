Iniziata la demolizione dell' ex sede della polizia locale al suo posto il centro operativo comunale FOTO

È iniziata la demolizione dell'ex sede della polizia locale, che sarà sostituita dal nuovo centro operativo comunale. L'intervento mira a migliorare i servizi offerti alla cittadinanza attraverso la realizzazione di una struttura moderna e funzionale, rappresentando un importante passo avanti per l'amministrazione comunale.

È stata avviata la demolizione dell'ex sede della polizia locale per realizzare la nuova sede del centro operativo mistocentro operativo comunale.Sono iniziati0 mercoledì 10 dicembre i lavori di demolizione dell’ex caserma della polizia locale, in via del Circuito numero 26, un edificio degli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

