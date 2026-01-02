Mugello Polizia locale | un unico maxi-distretto per 7 Comuni

Il Consiglio dell’Unione dei Comuni del Mugello ha approvato, durante la seduta del 30 dicembre, un piano che prevede la creazione di un unico maxi-distretto di Polizia locale per sette comuni della zona. Questa iniziativa mira a migliorare l’efficienza e la collaborazione tra i diversi enti territoriali, garantendo servizi più coordinati e uniformi ai cittadini del territorio.

Firenze, 2 gennaio 2026 – Il Consiglio dell'Unione dei Comuni del Mugello nella seduta del 30 dicembre scorso ha dato il via libera al progetto gestionale per la Polizia locale. Il servizio svolto in forma associata a partire dal 2012 con un primo nucleo di tre comuni ed estesosi gradualmente fino a comprenderne 7 dal 2016, ora assume un volto nuovo. Un riassetto organizzativo che unifica tutti i distretti comunali esistenti con un unico maxi-distretto territoriale dell'estensione di 862,48 kmq e oltre 59.000 abitanti (dati al 2024). Un'area tra i comuni mugellani di Barberino, Borgo S. Lorenzo, Dicomano, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e S.

Non sembrano aver avuto molta efficacia i divieti emessi un po' in tutto il Mugello con ordinanze che, con vari gradi di intensità, vietavano o "sconsigliavano" i botti di capodanno in area pubblica. Anche perché la Polizia Locale era in servizio solo a Barberino - facebook.com facebook

