Omney democratizza consulenza finanziaria e chiude round pre-seed da 510.000 euro
Omney, la startup che unisce educazione e consulenza finanziaria, ha appena chiuso un round di finanziamento pre-seed da 510.000 euro. L’azienda punta a rendere più accessibile e semplice la gestione delle finanze personali, offrendo servizi indipendenti e di qualità. Ora, con i fondi raccolti, vuole accelerare lo sviluppo della piattaforma e ampliare il suo team.
Approfondimenti su Omney Consulenza
Ultime notizie su Omney Consulenza
Omney, 510mila euro per la consulenza finanziariaLa startup sviluppa un modello che rende più accessibile e trasparente l'accesso a servizi ed educazione finanziari ... startupbusiness.it
Omney punta su tecnologia e consulenza finanziaria senza conflitti di interesseOmney chiude un round pre-seed da 510 mila euro per sviluppare educazione finanziaria, piattaforma tecnologica e consulenza indipendente fee-only ... 01net.it
