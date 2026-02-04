Omney democratizza consulenza finanziaria e chiude round pre-seed da 510.000 euro

Omney, la startup che unisce educazione e consulenza finanziaria, ha appena chiuso un round di finanziamento pre-seed da 510.000 euro. L’azienda punta a rendere più accessibile e semplice la gestione delle finanze personali, offrendo servizi indipendenti e di qualità. Ora, con i fondi raccolti, vuole accelerare lo sviluppo della piattaforma e ampliare il suo team.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.