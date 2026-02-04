Omicidio Ylenia Musella arrestato il fratello 28enne

La polizia di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella. La ragazza di 22 anni è stata trovata morta con una ferita alla schiena. Gli agenti hanno fermato il fratello poco dopo aver scoperto il corpo. La procura sta indagando per chiarire i motivi dell’omicidio.

